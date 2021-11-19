Всего финалистами конкурса стали 1000 студентов из 76 регионов России, в их числе – 14 представителей Кузбасса. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды конкурса – премии в размере 1 млн рублей.

Делегация из Кузбасса вошла в топ-20 по количеству финалистов всероссийского конкурса. Больше всего участников будет из Москвы (231 студент), Санкт-Петербурга (114) и Алтайского края (49).

Кузбасс будут представлять студенты Кемеровского государственного университета и его филиала в Новокузнецке, Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева и Сибирского государственного индустриального университета.

В полуфинале студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов они определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Тысяча лучших ребят, набравших наибольшее количество баллов, получила путевки в финал. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе твойход.онлайн.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет 27–29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, многих активных участников конкурса пригласят на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Всего заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали более 560 тысяч студентов высших учебных заведений со всей страны. В полуфиналы прошли 10 тысяч человек.