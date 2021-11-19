Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заключил соглашение о сотрудничестве региона с АО «Корпорация Туризм.РФ» для развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» и туристско-рекреационного кластера перспективного развития «Междуреченск».



«Одна из ключевых задач подписанного соглашения – создание условий для развития круглогодичной современной туристической инфраструктуры на территории Кузбасса. Особенно важно отметить, что эти совместные проекты принесут региону дополнительные рабочие места, для людей появится новая социальная инфраструктура, – в целом развитие курортов приведет к повышению уровня жизни в Кузбассе», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Подписи в документе поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор АО «Корпорации Туризм.РФ» Сергей Суханов. Стороны договорились о совместной разработке мастер-планов, реализация которых позволит дать новый импульс развитию туристских кластеров Кузбасса: СТК «Шерегеш» и ТРК «Междуреченск».



Корпорация «Туризм.РФ» также будет содействовать в привлечении новых резидентов для работы в сфере гостеприимства, софинансировании инвестиционных проектов и строительстве обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, обеспечит экспертную и консультационную поддержку.



В перспективе результатом общей работы станут комфортные и доступные условия для отдыха в регионе – современные курорты и гостиницы, интересные и безопасные маршруты путешествий, удобная логистика перемещений между точками притяжения.



В документе оговорено, что развитие туристических рекреаций будет вестись с учетом важности сохранения природной среды, уважения традиций, национальных, религиозных и иных особенностей жителей Кузбасса, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранения объектов животного мира, недопущения нанесения ущерба окружающей среде.