Мелких проблем не бывает – Сергей Цивилев прокомментировал обращения жителей в социальных сетях

Обращения кузбассовцев, поступившие в ноябре, в целом касались уборки снега, холода в квартирах и несанкционированных свалок.



«Мы реагируем на каждое обращение и жалобу, которые отправляют нам жители. Незначительных, неважных вопросов не бывает. Каждый из них влияет на качество жизни людей, их безопасность. Отработка таких обращений – важная задача правительства Кузбасса», – отметил Сергей Цивилев.



Руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов оценил количество и характер сообщений кузбассовцев: «Аналитика предоставляется губернатору еженедельно. С начала ноября уже поступило около 450 обращений, за месяц в среднем приходит тысяча сообщений. Темы абсолютно разные, каждому вопросу уделяем особое внимание, стараемся добросовестно разбирать каждую ситуацию, поэтому уровень удовлетворенности ответами и решениями составляет 98 %».



Вот несколько примеров обращений, поступивших в ЦУР за последнюю неделю.



Жительница Ленинска-Кузнецкого пожаловалась на несанкционированную свалку, которая образовалась у нее за огородом. Женщина неоднократно обращалась к местным властям с просьбой установить большой контейнер, но получала отказ в связи с отсутствием подъезда, хотя летом этого года вывезли 15 КамАЗов мусора, но свалка снова растет.

С подобной проблемой в соцсети Сергея Цивилева обратилась и жительница Кемерова, которая посетовала, что в районе школы №44 на улице Терешковой образовалась свалка, которую коммунальщики «не замечают». Жители пытаются своими силами пытаются наводить чистоту, но уже требуется вмешательство техники. Сейчас на обеих территориях наведен порядок, мусор вывезен.



На снежные завалы и невозможность проехать по дворам жаловались сразу из нескольких из муниципалитетов. Так, жительница микрорайона Радуга в Кемерове посетовала, что после прошлой зимы вынуждена была ремонтировать свой автомобиль, который повредился о глубокие ледяные колеи во дворе по улице Серебряный бор. В этом году ситуация не изменилась, проехать невозможно, как сообщила кемеровчанка.



«Когда начнут чистить дороги? Или дожидаются, что само растает», – написали жители района «Федоровки», шахты № 3, ул. Семипалатинской и Суворова в Анжеро-Судженске. По этим адресам направили технику, дороги почищены. Вопросы зимнего содержания дорог – на личном контроле губернатора. Сергей Цивилев неоднократно указывал муниципальным властям, что безопасными и доступными для проезда должны быть не только центральные магистрали, но и внутриквартальные проезды.



Холод в квартирах – еще одна актуальная сезонная проблема. Так, по сообщению жителей Полысаева, батареи в их домах с началом морозов совсем не греют, вода в кранах еле теплая. Как пояснили в местной администрации, «недогрев» произошел из-за сезонных переключений на котельной и сейчас проблема устранена. Вопрос остается на контроле.



После обращения в соцсети губернатора оперативно решили и проблему жителей деревни Суслово Мариинского округа. Люди жаловались, что дорога по улицам Трактовой и Почтовой – вся в ямах. В остановочном павильоне нет скамейки, пожилым тяжело дожидаться автобуса стоя. На данный момент сидение в остановке смонтировано, дорога отсыпана и отгрейдирована.