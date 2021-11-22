Новый скоростной подъемник и детский траволатор заработали в СТК «Шерегеш»

В секторе «Б» спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» заработали самая быстрая в России канатная дорога «Восток» протяженностью 2,2 км и детский траволатор длиной 250 м. В честь открытия проезд для туристов на этих двух объектах весь день был бесплатным.

«Губернатор поставил перед нами задачу – вывести “Шерегеш” в топ лучших курортов мира. Развитие невозможно без качественной горнолыжной инфраструктуры. Сегодня здесь запустили уникальную канатную дорогу – с повышенными показателями устойчивости, всепогодную, которая может работать в самых серьезных сибирских условиях, а также траволатор, который позволит безопасно перевозить самых маленьких туристов. Вместе с подъемником открыли еще 6 километров трасс. Все это – очередной шаг к выполнению поставленной губернатором задачи», – сказал министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Пропускная способность 6-местного подъемника «Восток» – 2400 человек в час. Это максимально быстрая в России кресельная канатная дорога: скорость составляет 6 м/с. На вершину горы Мустаг она доставляет туристов за 6 минут.

Кресельный подъемник оборудован ветрозащитными колпаками, он может работать даже при скорости ветра 20 м/с наверху. «Восток» оснащен системой рамной стабилизации кресел, благодаря которой они не будут раскачиваться, также предусмотрен подогрев сидений. Специальная блокирующая рамка с центральной подножкой повышает безопасность перевозки маленьких детей.

Канатная дорога протяженностью 250 м рассчитана на детей и новичков, которые еще не чувствуют себя уверенно. Время подъема траволатора – 3,5 минуты.