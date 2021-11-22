Центр управления регионом (ЦУР) Кузбасса и департамент информационной политики региона представили статистику обращений жителей в соцсети губернатора и другие информационные платформы за октябрь 2021 года.

«Обращаю внимание глав всех муниципалитетов и руководителей ведомств: необходимо анализировать обращения жителей, они выявляют самые проблемные для них вопросы. Наша задача – работать на упреждение и оперативно реагировать на сообщения от людей. Незначительных вопросов не бывает», – подчеркнул Сергей Цивилев.

В социальные сети губернатора в октябре поступило 1308 обращений – на 34 % меньше, чем в сентябре (2002). Уменьшение произошло равномерно по всем категориям, так, например, количество обращений, связанных с благоустройством и ЖКХ, сократилось в два раза.

Большинство сообщений в октябре было связано с проблемами ЖКХ: запуском отопительного сезона, качеством льготного угля – 203. Также кузбассовцев интересовали выплаты на детей (задержка и отказы в назначении) – 186 и здравоохранение (люди обсуждали вакцинацию и информацию о введении системы QR-кодов) – 149.

Лидерами стали Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ (проблемы ЖКХ), Кемерово (ЖКХ и экология), Анжеро-Судженск (благоустройство и жилищные вопросы). Также большое количество обращений поступило из пгт. Краснобродский, Юргинского, Яйского, Кемеровского, Яшкинского муниципальных округов и Прокопьевска.

Через систему «Инцидент-менеджмент» в октябре поступило 4076 обращений – на 1,5 тысячи меньше, чем в сентябре. Как подчеркнул глава ЦУР Кузбасса Евгений Романов, ответы даны на все сообщения, среднее время реакции – 51 минута. Это лучший результат в Сибирском федеральном округе.

Лидирует тема «дороги» (729 сообщений), «благоустройство» на втором месте (567 сообщений), третье и четвертое места делят «здравоохранение» (487) и «соцзащита» (485). С первого на пятое место ушла тема «ЖКХ» (405), что связано с успешным запуском отопления. Основные каналы связи – по-прежнему «ВКонтакте» и «Инстаграм».

По количеству обращений на тысячу человек населения лидируют Кемерово, Анжеро-Судженск, Осинники. В октябре увеличилось количество сообщений от жителей областного центра и Междуреченска, стало меньше обращений из Прокопьевска.

Через Платформу обратной связи за прошедший месяц поступило 3765 сообщений – на 56% больше, чем в сентябре. Самой популярной площадкой стал портал «Госуслуги». Жителей регулярно интересовались вакцинацией и выплатами на детей от 3 до 7 лет. На третье место вместо состояния дорог вышла тема медицины.