На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсуждалась ситуация с коронавирусом в регионе.

«Пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе пройден на прошлой неделе. Сейчас наблюдается постепенное снижение заболеваемости. Стало меньше обращений в поликлиники, вызовов скорой помощи, случаев госпитализации», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Сейчас для больных COVID-19 развернуто 4 079 коек, из них занято 3 146. Из-за уменьшения количества госпитализаций на этой неделе рассмотрят возможность вернуть часть коек для оказания плановой медпомощи.

По данным регионального минздрава, основными пациентами «красных зон» остаются неработающие пенсионеры. Среди них низкими остаются и темпы вакцинации: за прошедшую неделю прививку сделали 10 183 человека в возрасте старше 60 лет. Всего с начала прививочной кампании проведено 1 079 837 случаев вакцинации, из них первый раз вакцинацию прошли 985 474 человека, ревакцинацию – 94 363. Только за прошедшую неделю прививку от COVID-19 поставили 52 938 жителей.

Алексей Цигельник напомнил, что 2 года назад в Кузбассе стартовала программа по обеспечению больниц региона производством собственного кислорода. Она завершится до конца года. Благодаря проделанной работе сейчас 15 ковидариев обеспечены своим оборудованием, которое производит кислород для больных COVID-19.

Сейчас в Новокузнецкой инфекционной больнице и в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи в Кемерове завершается монтаж еще двух кислородных концентраторов. Каждый из них будет производить по 1200 литров кислорода в минуту. Оборудование введут в эксплуатацию на этой неделе. До конца декабря установят еще 3 кислородных концентратора – в Кузбасской клинической инфекционной больнице, в Анжеро-Судженской городской больнице имени А.А. Гороховского и в Прокопьевской городской больнице. Общее количество кислорода, которое они будут производить, составит почти 30 тонн.