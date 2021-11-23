О создании в Кузбассе новой диверсифицированной экономики с опорой на малый и средний бизнес рассказал заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

«Губернатор Сергей Евгеньевич Цивилев на встрече с представителями бизнеса в режиме «Открытого диалога» поставил масштабную задачу – довести долю налогов от малого и среднего бизнеса в бюджете Кузбасса до 50 % при том, что в прошлом году она составила почти пятую часть. Реализовать эту задачу получится только общими усилиями власти и бизнеса», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса.

Сергей Ващенко подчеркнул, что усиления налогового прессинга не будет: «За счет оптимизации разного рода процедур, улучшения деловой среды, качества проведения контрольно-надзорной деятельности, благодаря выработке совместных предложений с бизнес-сообществом мы рассчитываем, что налоговая нагрузка будет снижаться. А число людей, пришедших в эту улучшенную деловую среду, чтобы делать свой бизнес, – наоборот, возрастет».

Заместитель председателя правительства Кузбасса отметил, что очевидным должен быть эффект от масштабных инвестиционных проектов и взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупными компаниями, которые работают в регионе. «Любой масштабный проект – это новые рабочие места, в том числе для сервисных компаний, для организаций, которые предоставляют различного рода услуги, для всех тех, кто будет обеспечивать деятельность ключевых промышленных объектов», – сказал он.

По словам Сергея Ващенко, итогом реализации программы создания новой экономики в Кузбассе станет улучшение качества деловой среды, оптимизация налоговой нагрузки и вовлечение представителей малого и среднего бизнеса в конструктивный диалог.