Форум «Сильные идеи для нового времени» выявляет и поддерживает перспективные проекты и инициативы, способствующие комплексному развитию России через ключевые направления:

– Национальная социальная инициатива,

– Национальная предпринимательская инициатива,

– Национальная технологическая инициатива,

– Национальная кадровая инициатива,

– Национальная экологическая и климатическая инициатива.

Ежегодно порядка 1 тысячи инициатив, участвовавших в форуме, получают поддержку от Агентства стратегических инициатив (АСИ), властей регионов и партнеров форума.

– По многочисленным просьбам участников мы продлеваем сроки приема заявок до 1 июня. Это даст возможность более тщательно подготовить проекты. Лучшие решения планируем внедрить для улучшения качества жизни людей, – сказал Максим Орешкин, глава организационного комитета форума, заместитель руководителя Администрации президента РФ:

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» помогает российским брендам получить поддержку и выйти на новый уровень развития. За 1,5 месяца подано уже более 10 тысяч заявок из всех регионов страны, в том числе и из Кузбасса.

– Люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы – через экспертизу, ресурсы регионов и возможности наших партнеров, – отметила Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ.

Подать свою идею можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф, а заявить о своем бренде на знайнаших.аси.рф — до 1 июня включительно.