В нынешнем сезоне «Зарницы 2.0» расширили круг участников. Если ранее соревноваться могли молодые люди до 21 года, то сейчас на игру записываются школьники и студенты от 7 до 23 лет. Кроме того, появилась новая специальность «связист».



В муниципальный этап из 65 тысяч человек пробились более 5 тысяч участников. Дети 7–10 лет упражнялись в оказании первой помощи и строевой подготовке. Старшие участники состязались в соревнованиях по отрядам и военным специальностям, таким как оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер, связист.



Региональные этапы «Зарницы 2.0» пройдут в мае. В Прокопьевске за путевку в следующий раунд поспорят участники специальной возрастной категории (18-23 года), все остальные будут соревноваться в Промышленновском округе. Окружные этапы состоятся летом, всероссийский финал игры проведут в сентябре.



«Зарница 2.0» является частью нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.

