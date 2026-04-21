Для кузбасских ветеранов служба Родине не заканчивается после возвращения домой. Вячеслав Ерышкин ушёл на фронт в октябре 2023 года, выполнял задачи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Награждён двумя медалями «За отвагу» и знаком «Гвардия».

После возвращения домой ветеран обратился за помощью в филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Кемеровской области – Кузбассу. За ветераном закреплен социальный координатор, также ему оказана адресная поддержка, предоставлена адаптивная одежда.

Вячеслав избран депутатом Совета народных депутатов Гурьевского округа и сейчас возглавляет комитет по местному самоуправлению. В рамках программы «СВОи Герои. КуZбасс» ветеран изучает работу органов власти, проводит патриотические встречи с молодёжью и строит траекторию дальнейшего развития.

Вместе с Константином Устюжанцевым из Ленинск-Кузнецкого округа он представлял Кузбасс на Форуме кадровых программ для ветеранов СВО в Мастерской управления «Сенеж», где перенял опыт федеральной программы «Время героев».

«Подвиги совершаются не только в зоне специальной военной операции, но и в мирной жизни. Это наш вклад в общую задачу — победа будет за нами!» — уверен Вячеслав.