Российское общество «Знание» запустило шестой сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия, реализуемый в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Заявки принимают на официальном сайте до сентября 2026 года. Их можно подать в 16 номинациях, включая и те, что посвящены Году единства народов России – «За вклад в сохранение единства народов России»: к участию приглашаются просветители и проекты, способствующие укреплению межнационального единства через общие традиционные ценности.

Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2025–2026 годах. Для признания заслуг в лекторской деятельности и укрепления традиций отечественного просвещения учреждена номинация имени С.И. Вавилова — первого председателя правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года — Общество «Знание»).

Претендовать на номинирование могут представители разных сфер, демонстрирующие высокий уровень лекторского мастерства. При оценке достижений учитывается как многолетний труд, так и высокая интенсивность в области распространения достоверных знаний.

– Уже пять лет Знание.Премия выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством. В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне, — подчеркнул Кирилл Хвиль, заместитель генерального директора Российского общества «Знание».

В каждом субъекте РФ экспертный совет Знание.Премия выберет лучшего просветителя и просветительский проект. В результате будет сформирован федеральный шорт-лист в 16 номинациях.

Участвовать могут и граждане других стран, для них предусмотрена специальная номинация «Иностранный просветитель года». В ней будут отмечены те, кто объективно освещает исторические факты о России, рассказывает о новых возможностях и перспективах в стране, а также борется с фальсификацией.

Добавим, что главная просветительская награда страны Знание.Премия была учреждена Обществом «Знание» в 2021 году, чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран.