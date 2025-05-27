3 июня в Новокузнецке стартует 33-я Международная специализированная выставка «Уголь России и майнинг-2025». Специально к началу ее работы в Кузбассе разработали и запустили мобильное приложение с путеводителем по выставке. С его помощью можно будет планировать встречи, получать всю необходимую информацию по мероприятиям, обмениваться контактами в цифровом формате и др.

Скачать приложение можно уже сейчас в Google Play, App Store и RuStore.

В этом году выставка «Уголь России и Майнинг» пройдет в Новокузнецке с 3 по 6 июня. Экспозиция разместится на площади 85 000 кв. метров. На ней свои новинки техники и оборудования для горнодобывающей отрасли представят более чем 600 участников из 82 городов России, а также из Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии и Турции. Кроме того, запланировано более 60 мероприятий деловой программы. Также в рамках форума пройдут специализированные выставки «Недра России», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», «Промтехэкспо».

Подробности — на официальном сайте Международной специализированной выставки.