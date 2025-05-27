Кузбасским угольным компаниям окажут господдержку в условиях отраслевого кризиса

Напомним, в Кузбассе сегодня с рабочим визитом находится правительственная комиссия. Министр энергетики Сергей Цивилев, министр финансов Антон Силуанов, полпред в СФО Анатолий Серышев и руководитель РЖД Олег Белозеров вместе с региональными властями и директорами угледобывающих предприятий ищут пути выхода из кризиса.

Как сообщил в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк, при правительстве РФ создана специальная подкомиссия, куда терпящие экономическое бедствие угольщики могут обратиться за поддержкой. Положение каждого предприятия рассмотрят отдельно и в случае положительного решения могут предоставить налоговые отсрочки, помочь со структуризацией кредитов или выделить субсидии.

«Основная цель этих мер – устойчивая работа угольных предприятий», – констатировал глава региона.

Губернатор добавил, что позицию кузбасских угольщиков учтут при составлении итогового доклада для премьер-министра РФ Михаил Мишустина.

Фото: Илья Середюк/Telegram