Проходческая бригада Александра Беркуты шахтоуправления имени А.Д. Рубана первой в «СУЭК-Кузбасс» подготовила с начала года два километра горных выработок.

Коллектив задействован на подготовке лавы №822 на участке «Магистральный 2». Эффективно используя возможности комбайна фронтального действия, бригада работает с опережением плана на 1 200 метров.

Среднемесячные темпы продвижения составляют более 400 метров. При этом в феврале бригада прошла 586 метров, в апреле – 600 метров. Коллектив – безусловный лидер по числу побед в Днях повышенной проходки. С начала года он становился лучшим 17 раз.

С производственным достижением проходчиков поздравил директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана Иван Сальвассер. Он подчеркнул, что успехи бригады Александра Беркуты служат ориентиром для других коллективов, показывают, как нужно организовывать слаженную работу в забое для скоростной проходки.

В 2025 году на традиционном собрании профессионального клуба «Проходчик», бригада Александра Беркуты стала первой среди коллективов в производственном соревновании в группе «А» (проходческий комбайн фронтального действия) и была отмечена наградами за успешные результаты.

Напомним, что в 2024 года бригада Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана подготовила 5 013 метров горных выработок. Достигнутый результат стал рекордным для шахт Кольчугинского (Ленинского) рудника. По итогам июля прошлого года бригада установила рекорд шахтоуправления имени А.Д. Рубана по подготовке горных выработок комбайном фронтального действия за один месяц. Результат составил 702 метра. Этому же коллективу принадлежит и рекорд суточной проходки предприятия – 49 погонных метров.

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