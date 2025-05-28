Перед прямым телевизионным эфиром Илья Середюк побывал в кол-центре, куда поступают вопросы и обращения жителей региона. Губернатор проверил работу операторов и сам ответил на один из поступивших звонков. Вопрос Илье Середюку задала новокузнечанка Татьяна Николаевна. Ее интересовала замена лифта в доме по адресу ул. Авиаторов, 39, где она живет, так как подъемник, по ее словам, уже очень старый.
Глава региона ответил, что региональная программа капремонта многоквартирных домов в Кузбассе включает 14 тысяч зданий. В этом году отремонтируют более трети.
– Программа текущего 2025 года подразумевает ремонт более 5 тысяч многоквартирных домов. Где-то отмтостки, где-то фасад, где-то окна меняют, где-то кровля, где-то система жизнеобеспечения, тепло, вода, сети электроснабжения. И, конечно же лифты. В этом году предусмотрена замена 220 лифтов на территории области. Этот план сверстан. А пока из кол-центра шел до студии, уточнил по конкретному адресу. Поэтому, Татьяна Николаевна, как мне сообщили специалисты, замена лифта в вашем доме планируется в текущем году, – сказал губернатор.