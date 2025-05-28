Перед прямым телевизионным эфиром Илья Середюк побывал в кол-центре, куда поступают вопросы и обращения жителей региона. Губернатор проверил работу операторов и сам ответил на один из поступивших звонков. Вопрос Илье Середюку задала новокузнечанка Татьяна Николаевна. Ее интересовала замена лифта в доме по адресу ул. Авиаторов, 39, где она живет, так как подъемник, по ее словам, уже очень старый.

Глава региона ответил, что региональная программа капремонта многоквартирных домов в Кузбассе включает 14 тысяч зданий. В этом году отремонтируют более трети.