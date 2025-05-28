На прямой линии губернатор Кузбасса рассказал о визите Владимира Машкова

На прямой линии губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о предстоящем визите актёра Владимира Машкова в регион. 1 июня он приедет в Новокузнецк, где примет участие в форуме детских театров.

«Владимир Ильич приезжает часто в наш регион и звонит часто напрямую. Общаемся, он всегда предлагает поддержку в Москве, которая необходима. И ближайший визит Владимира Львовича запланирован на ближайшее воскресенье. Мы договорились встретиться, он будет работать в Новокузнецке. Там будет проходить форум детских театров. У нас 160 финалистов, и он крепко относится к детям, к творчеству детей», — рассказал губернатор.

Середюк отметил, что Машков лично отсмотрит выступления юных талантов, а некоторых даже пригласит в Москву.