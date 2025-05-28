Не углем единым: Илья Середюк рассказал об экономических альтернативах Кузбасса

Среди основных отраслей, помимо угольной, Илья Середюк назвал металлургию, машиностроение, химическую промышленность, туризм и сельское хозяйство.

В качестве примера глава региона привел машиностроительный кластер, создание которого недавно обсуждалось с первым заместителем председателем правительства России Денисом Мантуровым и министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.

«Мы имеем производственную базу для этого кластера. Например, Юргинский машиностроительный завод. Мы, конечно, не восстановим его целиком. Но это и не нужно. Отдельные корпуса мы обязаны вернуть в производственную деятельность, и ряд цехов уже запускается. Мы можем наладить производство новых образцов горно-шахтного оборудования, обратит внимание на локализацию производства и ремонта той техники, которую привозят в Кузбасс», – рассказал губернатор в прямом эфире.

В частности, планируется возродить литейный цех Юрмаша, что позволит сократить сроки изготовления деталей и создать новые рабочие места.