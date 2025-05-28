На прямой линии губернатора Кузбасса Ильи Середюка обсудили запуск северо-западного обхода Кемерова и его влияние на транспортную ситуацию в регионе.

«Северо-западный обход мы запускали в конце 2024 года и по оценке федерального руководства северо-западный обход, конечно, в инженерном плане это высокотехнологичная и показательная работа. В хорошем смысле показательная, потому что по срокам обычным такие дороги строятся в течение шести лет. Наши строители сумели выполнить задачу за три года», — отметил Середюк.

Губернатор подчеркнул, что новая трасса уже включена в навигационные сервисы, а автомобильный поток на ней ежемесячно растёт, достигая в среднем 15 тысяч машин в сутки, из которых 60% составляют большегрузы.

Однако, несмотря на улучшение дорожной инфраструктуры, Кузнецкий проспект остаётся проблемной зоной.