Во время прямого эфира с губернатором Кемеровской области прозвучал вопрос о сроках окончания ремонта на Кузбасском мосту в Кемерове. Напомним, что ремонтные работы возобновились на проезжей части в начале мая этого года. Сейчас движение организовано по двум полосам уже отремонтированного участка.

Как отметили сами ведущие прямой линии, в этом году частичное перекрытие моста ощущается не так остро и этот участок дорог удаётся преодолевать быстрей.

– Я сам замечаю, что этот участок сегодня проезжаем быстрее, чем в прошлом году, движение автомобилей более интенсивное, – сказал губернатор.

Как отметил Илья Середюк, по большей части это заслуга Северо-Западного обхода Кемерова. Согласно данным, с момента открытия дороги количество большегрузов в Кемерове сократилось в два раза. На Кузнецком мосту число грузовых автомобилей стало втрое меньше.

Также глава региона рассказал о том, когда планируется завершить ремонт Кузбасского моста.