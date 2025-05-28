Губернатор Кузбасса рассказал о судьбе стадиона «Химик» в Кемерове

Несколько лет назад на спортивной арене вместимостью около 30 тысяч человек положили новый искусственный газон. Но трибуны стадиона находятся в полуаварийном состоянии, признал глава региона.

«Проектно-сметная документация по реконструкции трибун «Химика» находится в финальной стадии разработки. Могу предположить, исходя из аналогичных работ в других регионах, что реконструкция обойдется примерно в 1 млрд рублей. В этом и следующем годах у нас такой суммы не проглядывается. Но при наличии проектно-сметной документации мы сможем заявить стадион в правительственную программу по поддержке спорта», – сказал Илья Середюк.

Напомним, что стадион «Химик» был построен в 1978 году, масштабной реконструкции с тех пор не проводилось.