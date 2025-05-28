Илья Середюк: на время ремонта взлетной полосы в аэропорту Кемерова будут работать шаттлы до Новокузнецка

Сегодня во время прямого эфира губернатору Кузбасса задали вопрос о том, как жителям региона придется добираться до Новокузнецкого аэропорта на время реконструкции взлетно-посадочной полосы воздушной гавани в областной столице. Дело в том, что недавно появилась информация, что на трассе между главными городами области ограничили скорость движения из-за высокой колейности.

Губернатор, отвечая на вопрос, отметил, что капремонт взлетной полосы аэропорта имени Леонова – дорогостоящее мероприятие, порядка 9 млрд рублей выделит федеральный центр. Плюс на это пойдут средства собственников аэровокзала. При этом есть договоренность, что период закрытия аэрогавани на время реконструкции будет минимальным.

– Мы договорились оптимизировать капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы таким образом, чтобы сделать это за один строительный сезон. В 2026 году планируем приступить. На момент реконструкции аэропорт будет закрыт, – отметил губернатор.

По словам главы региона, на это время будут организованы автобусные рейсы из областной столицы в новокузнецкий аэропорт.

– Для жителей Кемерова и севера Кузбасса, которые хотели бы улететь в Москву и в другие направления, для них будем организовывать движение этих шаттлов. Что касается ограничения скорости и колейности. Мы просто колейность должны устранить. Сейчас приступаем в текущем году на самых ответственных участках к замене дорожного полотна. Точно шаттлы будут ходить, точно мы отремонтируем участки с колейностью. Здесь вопросов нет, это наша текущая работа.