На прямой линии губернатор Кузбасса озвучил детали программы «Свои герои Кузбасса»

На прямой линии губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о программе «Свои герои Кузбасса», направленной на поддержку участников специальной военной операции. В рамках инициативы уже подано более тысячи заявок, а 550 кандидатов прошли отборочный этап.

«Программа предусматривается в нескольких этапах. И перед тем, как приступить к обучению, мы будем с 1 сентября зачислять 100 человек в первый набор. Тысячи человек, которые подали заявку, проходили собеседование. И по этим собеседованиям у нас было отобрано 550 кандидатов», — заявил Середюк.

Губернатор также подчеркнул важность наставничества в обучении участников программы. По его словам, депутаты, министры и руководители отраслей будут сопровождать участников, помогая им адаптироваться и применять знания на практике.

Окончательный список первых 100 участников программы будет озвучен в июле после заседания оргкомитета. В будущем проект поможет сформировать управленческую команду Кузбасса во всех сферах жизнедеятельности.