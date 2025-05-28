Отвечая на вопрос жительницы Ленинска-Кузнецкого, сможет ли ее брат при переезде в Кузбасс рассчитывать на поддержку местных властей. Губернатор рассказал, что субсидия в размере 200 тысяч рублей по программе содействия занятости населения предусмотрена для специалистов, особенно востребованных в регионе.

«На сегодняшний день требуются работники в сельское хозяйство, строительство, обрабатывающие производства. Не хватает сварщиков и транспортников. Бывают ситуации, как в Новокузнецке, когда есть автобусы, а нет водителей. И это еще не весь перечень дефицитных специальностей. Мы готовы оказать помощь приезжающим к нам специалистам», – пояснил Илья Середюк.