В Кузбассе завершается подготовка к дорожно-строительному сезону 2026 года. Основные асфальтобетонные заводы региона прошли расконсервацию, проверку оборудования и независимую лабораторную оценку. В Кемерове и Новокузнецке уже приступили к подготовительным мероприятиям по обновлению дорожной инфраструктуры. Подрядчики начали демонтировать старое асфальтовое покрытие.

«В этом сезоне по нацпроекту отремонтируем более 80 километров дорог. Ситуация с бюджетом непростая, но поддерживать качество дорог мы продолжим, ведь от их состояния напрямую зависит безопасность кузбассовцев. Ищем резервы в региональном бюджете, максимально используем возможности, которые предоставляет федеральный центр. Особое внимание – контролю качества. Наши специалисты уже проверили 181 объект, отремонтированный за три прошедших сезона. Подрядчиков обязали все выявленные дефекты устранить за свой счет до 20 июня. Будем жестко контролировать соблюдение сроков и технологий», — отметил Илья Середюк.

Полноценные ремонтные работы в Кузбассе начнутся в середине мая. Независимая дорожная лаборатория подтвердила готовность ключевых производителей асфальтобетонных смесей к выполнению задач.

В этом году в Новокузнецке, в рамках национального проекта, впервые будет использоваться щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с полимерно-битумным вяжущим. Этот материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к деформациям, что обеспечивает более длительный срок его службы. В рамках проекта планируется обновить 12 участков дорог общей протяженностью 25 километров.

Дорожные работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.