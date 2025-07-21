Светящаяся эйфория охватила всех на ночном забеге в минувшие выходные. Нагрудные номерки и фонарики – именно это отличало спортсменов на Московской площади. А как еще прошел легкоатлетический забег «Светлячки» — смотрите в сюжете наших коллег.

Инженеры, студенты и титулованные чемпионы собрались на спортивном ежегодном празднике. Путь участников сначала осветили лучи солнца, а спустя пару часов они уже бежали под свет луны и фонарей.

Светящиеся крылья, очки и ходячие скелеты удивляли гостей соревнований. Такие атрибуты спортсмены надели, чтобы поучаствовать в конкурсе костюмов. Победный сертификат в булочную достался Варваре Горной, за нее проголосовали 39 человек. А с крыльями Любови Жиневы фотографировался каждый участник.

«Кто куда, а мы бегать» – так говорят Антиповы. Глава семьи – Антон занимается бегом уже 8 лет. В спорт он и привел своих родных. В «Светлячках» они закрыли все дистанции: с 500 метров до 10 километров.

Анастасия Задоенко уже 13 лет занимается легкой атлетикой. Начала со спринта, а сейчас бегает на длинные дистанции. На «Светлячках» она праздновала не только победное 1 место, но и свое день рождение – девушке исполнилось 21 год.

Стартовали с 300 участников, а в этом году собрали 800. И, по словам организаторов, трехзначные цифры — это только начало для ночного забега «Светлячки».