21 июля 2026 года под председательством руководителя оперативного штаба в Кемеровской области — Кузбассе, начальника УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу генерал-майора Лопатина А. В. состоялось межведомственное совещание по вопросам организации информирования населения по противодействию терроризму в современной обстановке.

В мероприятии приняли участие председатель антитеррористической комиссии в Кемеровской области — Кузбассе, Губернатор региона Середюк И. В., официальный представитель НАК Пржездомский А. С., прокурор Кемеровской области — Кузбасса, главный федеральный инспектор по Кемеровской области — Кузбассу, члены оперативного штаба и антитеррористической комиссии Кузбасса, представители силовых ведомств и органов государственной власти.

Открывая межведомственное совещание, начальник УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу Алексей Лопатин отметил, что оперативная обстановка, складывающаяся при возникновении критических ситуаций, требует от руководителей оперативного штаба и антитеррористической комиссии, а также органов власти и правоохранительных структур принятия выверенных решений в крайне сжатые сроки, доведения до общественности информации о происходящем, а также о принимаемых органами власти мерах.

Губернатор Кузбасса акцентировал внимание участников на исключительной важности сегодняшнего совещания, поскольку с учётом современных угроз работа по информационному противодействию идеологии терроризма требует постоянного совершенствования. Илья Середюк подчеркнул необходимость донесения до каждого подростка и молодого человека информации о неотвратимости сурового наказания за террористические преступления. Глава субъекта высказал уверенность, что с учётом рекомендаций Национального антитеррористического комитета и выработанных сегодня решений работа по информационному противодействию идеологии терроризма в Кузбассе будет усилена.

В ходе своего выступления официальный представитель НАК Андрей Пржездомский отметил, что в современных реалиях наблюдается трансформация террористической деятельности, её резкое омоложение. Зачастую иностранными спецслужбами для исполнения террористических актов в качестве незатратного ресурса используются представители молодежи, не обладающие достаточным критическим мышлением.

Изменились формы и способы вовлечения молодых людей в противоправную деятельность. Украинскими спецслужбами и террористическими организациями для этих целей широко используются возможности сети Интернет.

Особую значимость в связи с этим играет профилактика терроризма в молодежной среде.

Андрей Пржездомский акцентировал внимание на необходимости совместной скоординированной работы органов власти, правоохранительных структур и спецслужб по противодействию данным угрозам, в том числе в информационной сфере.

По результатам совещания выработаны меры, направленные на повышение эффективности информационной работы в области профилактики терроризма и пресечения террористических преступлений.