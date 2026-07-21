Александру Вальхиндону 52 года. Он родом из Новокузнецка. Еще в начале 1990-х он прошел службу в рядах вооруженных сил, а большую часть жизни посвятил работе в угольной отрасли.

Так, 27 лет работает на шахте «Антоновская». В момент, когда потребовалась помощь — без колебаний отправился выполнять воинский долг. Офицер запаса, участник боевых действий, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

«Выбора – ехать или не ехать в зону СВО – для меня не было. Я был тогда офицером запаса и прекрасно понимал, что в любой момент меня могут призвать и отправить выполнять задачи туда, где я буду нужен», – говорит ветеран.

Сегодня Александр – участник программы «СВОи Герои. КуZбасс», которая реализуется при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Сейчас он осваивает новую для себя сферу — государственное управление. Впереди — возможность работать на благо родного города и области.

«Когда узнал о программе «СВОи Герои. КуZбасс», с радостью пошел туда. На программе лекции нам читают специалисты с большим опытом. Моим наставником является глава Орджоникидзевского района Новокузнецка Сергей Полев. Программа «СВОи Герои. КуZбасс» показала, что можно работать и в других направлениях. Я получил бесценный опыт административной работы», – рассказал Александр Вальхиндон.

Фото: ВК Александра Вальхиндона