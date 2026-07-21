Главных призов конкурса «Росомлодежь.Гранты» удостоены 6 проектов из Кемеровской области. Причем сразу два из них принадлежат супругам Дмитрию и Софье Горбачевым, разработавшим профориентационные программы для школьников: «Код Кузбасса: Коллекция карт молодых профессионалов» с реальными историям карьерного роста в своем регионе, и настольная игра-симулятор, помогающая молодежи справиться со страхом перед первым трудоустройством.

Также среди лучших кузбасских инициатив – «Мастерская развития гибких навыков «Курс лидера» Владислава Костенко, «Код доверия» Виктора Куковицы, «Код Победы» Никиты Малиновского и «Педагогическая смена» Эльвиры Парамоновой.

В пресс-службе областного правительств отметили, что конкурс «Росмолодежь.Гранты» провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса



