Основное здание легкоатлетического манежа на ул. Ворошилова открыли после капитального ремонта в январе этого года. На финишную прямую выходит реконструкция открытого стадиона. Там снесли старые конструкции, смонтировали 6 опор освещения и информационное табло. Также оборудовали современную систему водоотведения, а ливневую канализацию впервые напрямую подключили к городскому коллектору. Рабочие уже установили каркас трибун и засеяли газоном площадку для метания снарядов. Стадион готов на 85%

«Мы создаем стадион по последнему слову техники — с ярким освещением, электронным табло и просторными секторами для отдельных дисциплин легкой атлетики. Но главное — это люди. Здесь равные условия получат и звезды спорта, и новички, и люди с ограниченными возможностями. — подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Полностью завершить реконструкцию легкоатлетического комплекса в Кемерове собираются этой осенью.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса