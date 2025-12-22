В школе №23 Междуреченска состоялось открытие семейного туристического клуба «Вектор». Это не просто новая страница в истории учебного заведения, а старт масштабного движения, направленного на укрепление семейных ценностей, развитие физической активности и создание пространства для совместных путешествий и приключений. На месте побывали наши коллеги. Подробности — в сюжете.

Главным событием праздника стал запуск в эксплуатацию скалодрома. Это стало возможным благодаря победе школьной команды в финале престижной «Большой игры».

Воспитанники детско-юношеского центра и педагоги по спортивному туризму показали мастер-класс по преодолению скалодрома. Также все желающие могли научиться вязать узлы и ориентироваться на местности. Мамы и папы уверены, что благодаря клубу они смогут больше времени проводить вместе со своими чадами, путешествуя и осваивая технику туризма.

Самое интересное еще впереди. Уже в ближайшие каникулы участники клуба смогут посетить занятия по скалолазанию и спортивному туризму. Запись в семейный туристский клуб «Вектор» открыта для всех желающих междуреченцев независимо от возраста и уровня подготовки.

Автор: Екатерина Чеберяк