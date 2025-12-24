В Новокузнецке открылся ещё один инженерный класс

Современный инженерный класс появился на базе новокузнецкого лицея № 34. В него инвестировали 4,5 млн рублей. В рамках проекта «Инженерные классы ЕВРАЗа» в учебном заведении проведен ремонт, закуплена мебель и оборудование кабинета физики.

Выбор лицея для проекта был неслучайным: здесь уже существует сильный технический профиль, работают опытные педагоги, а выпускники показывают высокие результаты ЕГЭ по физике и математике.

Проект «Инженерные классы ЕВРАЗа» охватывает восемь школ Новокузнецка и однушколу в Прокопьевске. Он дает возможность школьникам углубленно изучать физику, математику и инженерную графику, а также знакомиться с современными технологиями и производственными процессами. В общей сложности в проекте участвует порядка 350 школьников. В ближайших планах ЕВРАЗЗСМК — открытие второго инженерного класса в лицее №114.

«Цель проекта «Инженерные классы ЕВРАЗа» — непрерывное инженерное развитие в образовательной цепочке «школа — вуз — предприятие». Гранты на обновление материально-технической базы позволяют приблизить школьное обучение к производственной реальности. Работая на современном оборудовании, ребята получают практические навыки, а мы, в партнерстве с педагогами школ и СибГИУ, помогаем им выбрать профессию и приходить в компанию целенаправленно. Это эффективный инструмент для формирования кадрового резерва и поддержки инженерной школы Кузбасса, который делает карьеру на производстве доступной и привлекательной для молодежи», — заявил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.

Автор текста: Екатерина Попова.

Авторы фото: Денис Рассохин.