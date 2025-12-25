У иконы Божьей Матери уже вековая история. Десятки лет христиане восстанавливали ее, чтобы в полной красе привезти в города Кузбасса. Именно в Калтане впервые прикоснулись к иконе праведницы. Подробнее — в сюжете.

Прямиком из Коробейниковского мужского монастыря Алтайского края в Калтан. Речь о главной святыне Сибири — Казанской иконе.

У Божьей Матери в красном одеянии прихожане молились о самом сокровенном. Кто о здоровье близких, кто о помощи в принятии верного решения.

Икона Алтайской помощницы прибыла на Калтанскую землю впервые. Взрослые и совсем малютки смогли прикоснуться к лику Божьей Матери.

Святыня праведницы отправится в Мыски, оттуда в Междуреченск и снова на родную Алтайскую землю.

Автор: Марина Киселева