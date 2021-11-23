Новое диагностическое оборудование поступило в Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн

Цифровой флюорограф и рентгеновский аппарат на три рабочих места приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На оборудование направлено более 34 млн рублей, 90 % средств выделили из федерального бюджета, 10 % – из регионального.

«Большая часть пациентов госпиталя – ветераны. Для нас важно на должном уровне заботиться о здоровье тех, кто не жалел и не жалеет его для нашего Отечества. В госпиталь приобретено современное оборудование. Оно позволит врачам ставить более точные диагнозы. Увеличится пропускная способность диагностического отделения, соответственно, больше людей смогут пройти обследование и сделать это быстрее», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Раньше в госпитале работал один рентген-аппарат, расположенный в стационаре. Новое оборудование позволит развести потоки стационарных и амбулаторных пациентов, повысить доступность медицинской помощи.

Аппарат проводит весь спектр основных рентгенографических исследований органов грудной клетки, брюшной полости, костно-суставной и мочеполовой систем. Максимальная точность при обследовании ограничивает зону облучения, сокращая риск опасного воздействия. Высокая разрешающая способность комплекса позволяет обнаружить серьезные заболевания на ранних стадиях.

Цифровой флюорограф делает высокоточные снимки органов грудной клетки. Изображения воспроизводятся на мониторе, где врач может увеличить любой фрагмент для детального изучения. Кадры можно хранить в электронной базе, сбросить на флешку или распечатать на пленку. Аппарат обладает высокой надежностью и низкой лучевой нагрузкой на пациента. Конструкция флюорографа позволяет проводить диагностику в нескольких проекциях относительно тела пациента, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Цифровой формат обоих аппаратов позволяет вводить их данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это дает возможность врачам других отделений и больниц видеть полную картину анамнеза пациента и при необходимости проводить консультации с врачами других клиник России.