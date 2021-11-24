Сегодня в Бюджетном послании Законодательному собранию Кузбасса губернатор Сергей Цивилев рассказал о перспективах создания в регионе экономики нового типа и призвал молодежь активнее включаться в создание своего бизнеса.

«Мы создаем новую экономику, в которой ключевую роль будет играть малое и среднее предпринимательство. В этой сфере работает более 280 тысяч человек – каждый четвертый занятый в экономике Кузбасса. Малый бизнес – это мощнейший резерв для проведения кардинальных преобразований в экономике, изменения ее структуры. Пока доля малого бизнеса в налоговых доходах Кузбасса менее 20%, я поставил перед Правительством Кузбасса задачу довести этот показатель до 50%», – подчеркнул глава региона.

Сергей Цивилев подчеркнул, что возможности для решения этой задачи есть. В прошлом году малый бизнес дал налогов в региональный бюджет столько же, сколько и угольщики. В Кузбассе создана эффективная система поддержки предпринимательства. Действуют налоговые льготы (снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество, снижение налога по упрощенной системе налогообложения).

Так, свыше 200 малых компаний получили льготные бюджетные кредиты на сумму более 400 млн рублей, под поручительства Фонда поддержки предпринимательства в сферу малого бизнеса привлечено более 600 млн кредитных средств. До 15 декабря продолжается выплата грантов предпринимателям, которые работают в наиболее уязвимых отраслях. Действует федеральная программа суперльготного кредитования для компаний, сохраняющих рабочие места (кредит ФОТ 3.0).

Глава региона отметил, что малый бизнес – самый мобильный сегмент экономики, он активно откликается на нововведения. Так, уже 40 тысяч кузбассовцев оформили свой бизнес в статусе самозанятого (репетиторство, ремонт, пошив одежды и другое). В конце прошлого года их числилось 12,5 тысяч человек, то есть за год рост составил 3,2 раза.

«Кузбасс готов стать пилотной площадкой для введения экспериментальных налоговых режимов, позволяющих упростить налоговое администрирование для малого бизнеса региона. Для этого мы объединяем усилия с Федеральной налоговой службой России. Заключаем специальное соглашение и совместно с ведущими экспертами ФНС планируем провести анализ и оценку действующей системы мер поддержки, качества деловой среды», – рассказал Сергей Цивилев.

Дополнительно к этому идет работа с банковским сектором. К формированию дорожной карты по расширению льготных программ кредитования, использованию современных банковских продуктов, образовательных программ и бесплатных сервисов специально для кузбасских предпринимателей привлекаются крупнейшие банки.

Сергей Цивилев подчеркнул, что Кузбасс – индустриально развитый регион. Безусловно, продолжатся развитие и модернизация фундамента традиционной экономики. При этом особенно важным будет взаимовыгодное сотрудничество с представителями малого и среднего предпринимательства региона.

Глава региона отметил, что новую экономику можно построить только на основе современной цифровой инфраструктуры. Для этого уже в начале следующего года будет запущен новый проект – Информационный центр Кузбасса.

«Это будет мощный центр обработки данных, который позволит создавать и управлять всеми информационными системами региона, моделировать различные процессы, вывести эксплуатацию и защиту всей региональной IT-инфраструктуры на совершенно иной уровень», – рассказал Сергей Цивилев.

На основе обработки и анализа больших данных можно будет оперативно принимать все ключевые решения, помогать бизнесу выстраивать планы развития, что в итоге поможет строить новую экономику Кузбасса.