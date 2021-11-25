Сегодня в 09:07 в МЧС поступило сообщение о задымлении в шахте «Листвяжная» в пгт Грамотеино Беловского городского округа. По предварительным данным, в шахте находились 285 человек, людей выводят на поверхность. На место выехал губернатор Сергей Цивилев.

В настоящее время 236 человек вывели на поверхность, продолжается эвакуация. На месте работают 5 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, на 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 40 пострадавших, два из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.