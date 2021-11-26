Губернатор посетил пострадавших в аварии на «Листвяжной» в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

«Состояние госпитализированных горняков стабильное, угрозы жизни нет, все в сознании. Нужно так организовать работу, чтобы родственники пострадавших в любой момент могли позвонить и узнать о состоянии здоровья своих близких», – сказал Сергей Цивилев.

Как рассказали врачи Центра, все пациенты обследованы, продолжается динамическое наблюдение и лечение. У пострадавших клиника отравления продуктами горения, динамика положительная. Тем, кто в реанимации, сделали УЗИ органов брюшной полости, сердца.

В этом Центре находятся 32 пострадавших, два из них в реанимации, их состояние тяжелое, остальные – легкой и средней степени тяжести, – сообщила Оксана Черникова, главный врач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров. В целом 37 шахтеров госпитализировано, 12 лечатся амбулаторно.

Глава региона поручил обследовать всех вышедших из шахты горняков вне зависимости от их состояния.

«Взрыв был сильный, мог нанести повреждения, поэтому необходимо провести полное обследование всех, кто вышел из шахты. Нужно учитывать, что проявления могут быть не сразу, а через 2–3 дня. Бывают случаи, когда человек с сильными эмоциями идет домой и не обращает внимания на свое состояние. Обязательно всех обследовать», – подчеркнул Сергей Цивилев.

По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность.