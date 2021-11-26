В нем приняли участие врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Поисково-спасательные работы приостановлены до утра, идет разработка дальнейшего плана действий.

«Сейчас работает большая группа специалистов, в том числе московских. План будет разрабатываться на базе оценки обстановки в шахте. Сейчас ждем до утра, анализируем, занимаемся прогнозами, будем сравнивать прогнозные планы с реальной обстановкой и детально корректировать весь план действий. Все, что в наших силах, мы сделаем», – рассказал Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь и со стороны Правительства Российской Федерации, правительства Кузбасса, муниципалитета.

В настоящий момент 35 шахтеров числятся пропавшими без вести, 11 погибли. Есть потери среди спасателей – точно известно о трех погибших сотрудниках.