По оперативным данным, в результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров, позже погибли 6 горноспасателей, которые шли им на помощь.



«Прибыло три отделения ВГСЧ. Планируется, что они сделают изоляцию горных выработок, после чего начнется естественное заполнение этих выработок метаном в объеме 257 тысяч кубометров. Надо, чтобы уровень метана стал выше 20 %, тогда риск взрыва уменьшится. По нашим прогнозным расчетам это трое суток. После истечения этого времени будет принято решение о производстве работ на шахте», – рассказал Сергей Цивилев.



Как сообщил глава региона, идет работа с родственниками погибших шахтеров и горноспасателей.

«Сделаем все возможное для оказания помощи родственникам и тем, кто находится на лечении. Количество людей в больницах увеличилось, еще 11 горноспасателей сейчас госпитализированы, из них 10 с отравлениями, один – с черепно-мозговой травмой. Риска для их жизни нет. Состояние пострадавших шахтеров в худшую сторону не изменилось», – рассказал Сергей Цивилев.



Губернатор подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия.



Сергей Цивилев отметил, что вчера началась областная проверка по всем шахтам, которые занимаются не только добычей угля, но и руды, а также на разрезах. Кроме того, Прокуратура РФ проверяет все шахты на территории Кузбасса. Прежде всего, оценивают обеспечение промбезопасности людей, находящихся в шахтах.



Сейчас идут работы по инертизации выработок отработанного пространства лавы 823 (участок выработок), уже сегодня к вечеру начнется бурение скважин над предполагаемым очагом возникновения ЧС, где произошел взрыв. Через отверстия туда будет подаваться инертная пена для тушения возможных очагов пожара и охлаждения горных выработок.