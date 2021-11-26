Его доставили на реанимобиле в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Он в сознании, говорит, что чувствует себя хорошо. Как отмечают медики, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Выживший – помощник командира взвода спасателей Александр Заковряшин. Ему 51 год, на службе с 2011 года. Напомним, ранее считались погибшими 6 спасателей.

«При заборе проб, разведке, пониманию ситуации и разрушений внутри шахты был обнаружен спасатель Александр Заковряшин – наш медик. Спасатели говорили, что он спасал людей, ставя там уколы. Я по-другому расценить не могу, как чудо. Но это чудо делают наши люди – горноспасатели Кузбасса. Пожелаем ему здоровья», – рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении шестерых спасателей Орденами мужества, пять из них – посмертно.

«Мы сейчас разговаривали с ребятами-шахтерами, которые находятся на лечении в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, они рассказывали о своих проходчиках, которые в первые минуты после взрыва побежали в шахту, чтобы спасать товарищей. Сейчас мы собираем фамилии этих ребят-героев и тоже будем представлять их к наградам. Потому что самое ценное – действия в первые минуты после трагедии, тогда можно спасти максимальное количество людей с минимальными потерями для здоровья», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В настоящее время продолжаются работы по частичной изоляции выработки. Информацию, которая поступает от выходящих из шахты спасателей, анализируют специалисты штаба по ликвидации последствий аварии, принимается коллегиальное решение о дальнейших действиях.