В пгт Грамотеино Беловского городского округа жители несут цветы к мемориалу работникам ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец».

В Москве люди несут цветы, оставляют свои соболезнования возле представительства Правительства Кузбасса при Правительстве РФ.

В Кемерове стихийный мемориал организован у монумента «Память шахтерам Кузбасса», созданного Эрнстом Неизвестным.

В Новокузнецке цветы возлагают к памятнику «Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова, погибшим в боях за честь и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он расположен в Куйбышевском районе на ул. Макеевская, 6а.