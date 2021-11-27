Мониторинг обстановки в забоях «Листвяжной» показал, что пожара под землей нет, концентрация газа стала безопасной. Первые отделения ВГСО отправились на поиски шахтеров и горноспасателей, находящихся на аварийном участке.

«Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем», — подчеркнул губернатор.

Информацию Сергей Цивилев озвучил после встречи с пострадавшими на «Листвяжной», которые находятся на лечении в Кузбасской больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгобунского в Кемерове. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления. Бойцы Новокузнецкого ВГСО поинтересовались у губернатора состоянием своего коллеги Александра Заковряшина, который выжил после суток пребывания в аварийной шахте.

«Принято решение перевести Александра Заковряшина в эту больницу. Состояние остается стабильно тяжелым, врачи опасаются осложнений на почки в связи с сильным переохлаждением, которое горноспасатель получил, пока выбирался из аварийной выработки. В этой клинике есть необходимое оборудование для оказания помощи в полном объеме. Так что что в ближайшее время сможете сами навестить сослуживца», — рассказал губернатор.

На лечении в Кузбасской больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгобунского находятся 11 человек, пострадавших во время ЧС на шахте «Листвяжная». Шестеро из них — горноспасатели, пятеро — шахтеры. Врачи оценивают состояние девяти человек, как легкой степени тяжести и планируют в понедельник выписать их из стационара. Еще у двоих пострадавших состояние средней степени тяжести. Проходящим курс лечения через два месяца проведут контрольную диспансеризацию, чтобы проверить на отложенный эффект отравления организма, который бывает при интоксикации угарным газом.

На сегодняшний день количество обратившихся за помощью спасателей увеличилось до 15 человек. Как сообщили врачи, у людей прошло состояние шока, и организм начал реагировать на полученное отравление.

Состояние пострадавших при ЧП на «Листвяжной», которые проходят лечение в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, врачи оценивают как стабильное с положительной динамикой. Выписка некоторых из них планируется на следующей неделе.