Мониторинг состояния шахты и концентрации газа продолжится до понедельника, затем в зависимости от ситуации штаб по ликвидации последствий аварии примет решение по возобновлению поисково-спасательных работ.

Николай Медведев подчеркнул, что работы не прекращаются ни на минуту: «Каждый день штаб принимает план дальнейших действий на следующие сутки. Одно отделение ВГСЧ работает в шахте на откачке воды, другие заходят в шахту для отбора проб воздуха, фиксируют на поверхности изменение газовой обстановки. Все эти данные анализируются в штабе, на основании этого принимается решение».

Также Николай Медведев рассказал, что осталось обследовать 6 км тоннелей. Самыми сложными участками будут лава и добычной забой. Работы осложняются большим расстоянием, а также наличием в шахте метана и окиси углерода.

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, что материальную помощь из областного и муниципального бюджетов уже получили 60 человек. Помимо этого, из областного бюджета вручается материальная помощь родственникам 46 погибших шахтеров и 5 горноспасателей. На данный момент ее получили 29 семей, работа продолжается. Также материальную помощь пострадавшим и семьям погибших вручают главы муниципальных образований из местного бюджета.

«Сейчас со всеми родственниками погибших работают социальные службы для определения необходимого объема помощи, не только материальной, но и по обучению детей, трудоустройству, решению жилищных и других вопросов. Во вторник мы встретимся со всеми родственниками погибших, затем я буду принимать всех индивидуально, чтобы дополнительно выслушать просьбы каждого, чем мы можем помочь», – сказал глава региона.

Сегодня прошли похороны троих горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная». В Осинниках простились с Андреем Викторовичем Назаровым, в Калтане – с Алексеем Витальевичем Рыловым и Александром Константиновичем Аникиным.