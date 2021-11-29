Врачи Областной клинической больницы скорой помощи рассказали о состоянии пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная»

Медики отметили, что состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет, наблюдается умеренно положительная динамика.

«На сегодня в отделении острых отравлений находятся 13 пациентов, динамика 11-ти, которые поступили изначально, положительная. Вчера поступил еще один спасатель, динамика его состояния умеренно положительная. Сегодня к нам транспортирован горнорабочий из Ленинск-Кузнецкого Центра охраны здоровья шахтеров. Мы провели необходимую диагностику и приняли решение оставить его на лечении у нас», – рассказал главный врач Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Игорь Пачгин.

По словам заведующего центром по лечению острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи Константина Сиворонова, в понедельник планируется выписать 9 человек с легкой степенью отравления окисью углерода, на лечении в больнице останутся 4 человека.

На связь по телефону вышел выживший горноспасатель Александр Заковряшин: «Чувствую себя сегодня лучше, чем вчера, проводят все необходимое лечение, медперсонал внимательный, уход хороший, питание отличное».

Александр Анатольевич рассказал, что, если позволят врачи, он готов вернуться к профессии горноспасателя.

Всего в медицинских организациях Кузбасса сейчас находятся на лечении 64 человека, из них четверо в тяжелом состоянии, 12 человек – на амбулаторном лечении.