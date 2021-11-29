Губернатор Сергей Цивилев и гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев рассказали о ходе работ по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная», а также о выплатах семьям погибших и пострадавших.

«На шахте в соответствии с планом работают шесть отделений ВГСО. Они занимаются контролем газовой обстановки, откачкой воды, также отделение находится в разведке аварийного участка для поиска и обнаружения горнорабочих», — сообщил генеральный директор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.

Правительство Российской Федерации выделило на помощь семьям погибших и пострадавшим на шахте «Листвяжная» около 80 млн рублей. Как рассказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей, пострадавшие, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, — по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч рублей.

Сергей Цивилев рассказал, что во вторник встретится с родственниками погибших и с пострадавшими. С каждой семьей будут разговаривать индивидуально, чтобы учесть все просьбы и проблемы. В настоящее время идут выплаты из областного и муниципальных бюджетов, а также от предприятия. Уже выплачено более 100 млн рублей.

Сейчас на месте в круглосуточном режиме работают три буровые установки для анализа обстановки в шахте и создания там безопасных условий для продолжения поисковой операции.

«Работы продолжаются, я буду находиться здесь, пока мы не закончим поисково-спасательные работы и не определимся с каждым шахтером, который сейчас числится в списках оставшихся под землей», — заявил Сергей Цивилев.

По состоянию на 17:00 29 ноября в больницах находятся 83 человека, из них двое в тяжелом состоянии. До конца дня будут выписаны около 40 человек.