По данным на 12:00 30 ноября в стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших на шахте «Листвяжная».

Один из них в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней степени тяжести и 21 в удовлетворительном состоянии.

19 человек госпитализированы в ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров», 4 человека – в ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», 4 человека – в Новокузнецкий филиал ГБУЗ «ККД имени Л.С. Барбараша». Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе со стороны клинических психологов и психотерапевтов.

49 пациентов наблюдаются на амбулаторно (на дому).

Также обследуются 23 человека, обратившиеся в медучреждения области позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. 9 из них выписаны на амбулаторное лечение.

Сегодня к выписке готовятся 11 человек.