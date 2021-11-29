«Кузбасс» волейбольный не смог пробиться в «Финал шести», хоккейный – уступил с минимальной разницей в счёте, а вот «Металлург» удерживает свои позиции в первой восьмёрке команд ВХЛ. О ярких событиях этих выходных – Михаил Захаров.

Волейбольный «Кузбасс» не смог пробиться в «Финал шести» розыгрыша Кубка России. Полуфинальный этап для кемеровской команды состоялся в Казани. Переиграв «Нефтяник» из Оренбурга и сосновоборское «Динамо-ЛО» с одинаковым счётом (3:1), команда проиграла местному «Зениту» со счётом 0:3.

Проиграл и «Кузбасс» хоккейный. Команда Дмитрия Щетинина гостила в Хабаровске, где уступила местному «СКА-Нефтянику» со счётом 6:7. В первом тайме у наших случился провал. За 6 минут команда пропустила 4 мяча, но после кемеровчанам удалось вернуться в игру и даже сократить отставание до минимума. 30 ноября кемеровчанам предстоит игра в Иркутске против «Байкал-Энергии».

Сегодня хоккейный «Металлург» сыграет на льду Красноярска с местным «Соколом». «Сталевары» занимают 5 место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. Соперник – на 10 позиции. После встречи с «Соколом» новокузнечане переедут в Ангарск, где завершат гостевое турне поединком с «Ермаком». Больше информации – в нашем проекте «Регион спорта» в эфире телеканала «Кузбасс 1» после выпуска новостей.

Автор: Михаил Захаров