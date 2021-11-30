Губернатор Сергей Цивилев и гендиректор ВГСЧ МЧС России Николай Медведев рассказали о ходе работ по ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная», а также о работе с семьями погибших и пострадавших.

«Поисковые работы мы вынуждены приостановить из-за угрозы отравления спасателей – пошло резкое нарастание концентрации газов в шахте. Если обстановка позволит, работы продолжатся, но только в безопасных условиях. Отделение горноспасателей круглосуточно занимается откачкой воды. Также идут буровые работы, на это уйдет примерно 5 дней, еще 2 – на закачку азота и углекислого газа, чтобы исключить возможность взрыва. Я каждый день буду встречаться с родственниками, объяснять им текущую ситуацию. Мы не имеем права потерять ни одного спасателя», – заявил Сергей Цивилев.

Глава региона рассказал, что в индивидуальном порядке проходят личные беседы с родственниками погибших и пострадавших, на которых проговариваются все действия. Уже провели выплаты из областного и муниципального бюджетов, было принято решение о выплатах со стороны Правительства РФ. Сергей Цивилев подчеркнул, что помощь семьям не ограничивается деньгами. «Мы рассматриваем широкий комплекс вопросов: обеспечение жильем, обучение детей. Семьи имеют право выбрать, когда им удобно встретиться со мной», – сообщил губернатор.

О текущей обстановке рассказал Николай Медведев: «Вчера в результате разведки выработок очистного забоя было обнаружено 10 и подтверждено расположение 8 погибших, таким образом, сейчас мы знаем местонахождение 18 человек. Как только будет исключена угроза повторного взрыва, отделение сразу будет направлено на поиск и эвакуацию погибших горняков». Также установлено местонахождение 2 тел спасателей.

Николай Медведев отметил, что мониторинг проводится постоянно, на шахте работает аварийная лаборатория. Пробы отбираются и анализируются ежечасно. Пока их результаты не позволяют продолжить подъем тел из шахты: концентрация углекислого газа превышена в десятки раз, показатели метана также находятся в «треугольнике взрываемости».

О том, как организована работа с семьями горняков, рассказала заведующая отделением Центра социального обслуживания на дому города Белово Ирина Колосова: «За каждой семьей закреплен социальный работник, который круглосуточно находится на связи с родственниками шахтеров и оказывает им всестороннюю поддержку. Стараемся оперативно решать все вопросы – от оплаты детского сада и школы до жилищных выплат».