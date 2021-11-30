Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано на официальном сайте регионального Правительства.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Кузбасса заверили: основное население области режим никак не затронет. Сделано это для того, чтобы можно было быстро привлечь силы и средства любого муниципалитета на помощь в зону ЧС. А также оно необходимо для организации выплат погибшим и пострадавшим с формулировкой «при ЧС».

После ликвидации последствий ЧП на шахте «Листвяжная» режим будет снят.