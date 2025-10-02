С 22 сентября по 12 октября 2025 пройдёт первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Первый «Урок цифры» нового сезона позволит сформировать у обучающихся представление, что такое ИИ-агенты и как они работают, покажет их особенности и отличия от больших языковых моделей, а также продемонстрирует их практическую пользу и применение в различных сферах деятельности человека.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1 – 4 классов, 5 – 9 классов, 10 – 11 классов. Для комфортного прохождения Урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в Интернет. Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащённости классов.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 17 сентября на сайте проекта урокцифры.рф пройдёт дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками Урока.