Совещание по развитию строительной отрасли Новокузнецка провел губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он отметил, что в 2025 году в центре южной агломерации региона планируют возвести 60,6 тыс. кв. м частных и 39,4 тыс. кв. м многоквартирных домов. Такое соотношение связано с решением признать садовые постройки жильем, что активизировало индивидуальное строительство.

«Объемы возведения многоквартирных домов здесь долгое время оставались на уровне малых городов и поселков, что недопустимо для такого большого города и тормозит его развитие. Сейчас в Новокузнецке много перспективных площадок под строительство. В этом году ввели 5 многоквартирных домов общей площадью 32,7 тысячи квадратов, еще 6,7 тысячи квадратов будут построены до конца года», — подчеркнул Илья Середюк.

Сейчас в Новокузнецке в рамках комплексного развития территорий строят жилые комплексы «Маяковский», «Левобережный», «Озерный»-2», Микрорайон 6-Б и 7-й микрорайон Новоильинского района. Всего по проектам КРТ собираются возвести почти 600 тысяч «квадратов». В планах – еще 900 тысяч квадратных метров жилья.

Помимо этот, новую школу на 1,1 учеников строят в микрорайоне Дальнее Куйбышево идет возведение новой школы на 1 100 учеников, ее планируют сдать в декабре 2027 года. На конец ноября наметили ввод в строй поликлиники №5, которая строится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Для подключения новых домов к инженерным коммуникациям в Новокузнецке наметили реконструкцию имеющихся и прокладку новых сетей отопления и водоснабжения.

